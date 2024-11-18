МЭА: Азербайджан обладает потенциалом для демонстрации лидерства в энергоэффективности

Азербайджан обладает потенциалом для демонстрации лидерства в энергоэффективности.

Азербайджан обладает потенциалом для демонстрации лидерства в энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Мэри Уорлик на презентации дорожной карты "Политика энергоэффективности в Азербайджане" в рамках COP29.

По ее словам, для МЭА энергоэффективность является важным аспектом глобального перехода к "чистой энергии".

"Повышение энергоэффективности при выполнении обязательств Парижского соглашения очень важно на пути к более зеленой и устойчивой экономике. Азербайджан обладает потенциалом для демонстрации лидерства в энергоэффективности и климатической деятельности. В то же время энергетическая система Азербайджана проходит важный этап", - сказала она.

Уорлик отметила, что презентованная дорожная карта включает конкретные шаги, которые Азербайджан может предпринять для обеспечения значительной экономии энергии.

"Этот важный момент должен восприниматься как переход к более устойчивому, эффективному и сильному будущему для Азербайджана и за его пределами. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие и программа будут полезны как для Азербайджана, так и для региона", - сказала она.