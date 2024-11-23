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Марина Силва: Борьба с климатическим кризисом требует справедливого финансирования, а не уступок

Марина Силва: Борьба с климатическим кризисом требует справедливого финансирования, а не уступок Выделение финансовых средств для борьбы с изменением климата развитых стран не должно рассматриваться как особая уступка в отношении развивающихся государств.
COP29
23 ноября 2024 г. 23:15
Марина Силва: Борьба с климатическим кризисом требует справедливого финансирования, а не уступок

Выделение финансовых средств для борьбы с изменением климата развитых стран не должно рассматриваться как особая уступка в отношении развивающихся государств.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Силва на пресс-конференции по итогам первой части заключительной пленарной сессии COP29.

По ее словам, такие меры направлены на проведение перехода и трансформации, которые выгодны всем:

"Должна быть ответственность за выполнение финансовых обязательств. Развивающиеся страны не требуют финансовых ресурсов для решения проблем, связанных с бедностью. Выделенные средства, несмотря на их влияние на этот вопрос, в первую очередь предназначены для предотвращения интенсивных и частых климатических явлений".

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Версия на английском языке Marina Silva: Fighting climate crisis requires fair funding, not concessions
Версия на азербайджанском языке Marina Silva: İqlim maliyyəsi həssas ölkələrə güzəşt deyil, iqlimlə mübarizə üçündür

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