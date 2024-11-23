Марина Силва: Борьба с климатическим кризисом требует справедливого финансирования, а не уступок

Выделение финансовых средств для борьбы с изменением климата развитых стран не должно рассматриваться как особая уступка в отношении развивающихся государств.

Выделение финансовых средств для борьбы с изменением климата развитых стран не должно рассматриваться как особая уступка в отношении развивающихся государств.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Силва на пресс-конференции по итогам первой части заключительной пленарной сессии COP29.

По ее словам, такие меры направлены на проведение перехода и трансформации, которые выгодны всем:

"Должна быть ответственность за выполнение финансовых обязательств. Развивающиеся страны не требуют финансовых ресурсов для решения проблем, связанных с бедностью. Выделенные средства, несмотря на их влияние на этот вопрос, в первую очередь предназначены для предотвращения интенсивных и частых климатических явлений".