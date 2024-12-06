Российский министр: Итоги COP29 являются дипломатической победой Азербайджана

Достижение согласия по итоговому документу о борьбе с изменением климата на COP29 стало значительным успехом под председательством Азербайджана.

Итоговый документ, принятый на COP29 в Баку, является дипломатической победой Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Интерфаксу" заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, участники конференции согласовали новую цель по климатическому финансированию развивающихся стран. В ее основе - обязательства развитых стран, которые должны обеспечивать ежегодно не менее $300 млрд до 2035 года на деятельность по борьбе с изменением климата.

Решетников добавил, что обсуждения в Баку по согласованию новой цели климатического финансирования для развивающихся стран были крайне напряженными.

В частности, он подчеркнул, что такие страны, как Индия, Куба, Боливия и государства Африки, выразили недовольство объемами поддержки со стороны развитых стран, а также разнообразием ее источников.

"Во-вторых, были попытки увязать решение по финансированию с внутренними финансовыми потоками. Например, дополнительно призвать страны отказываться от субсидий традиционной энергетики и вводить углеродное ценообразование. Нам было важно отстоять приоритет национальной политики, интересы нашей страны, наших граждан. Это также получилось.

Несмотря на разногласия, все страны-участницы конференции согласовали итоговый документ. И здесь хочется отдельно отметить ключевую роль азербайджанского председательства, и мастерство их команды в переговорах. Это, безусловно, их дипломатическая победа", - отметил министр.

Среди достижений COP29 Решетников выделил утверждение правил международной торговли углеродными единицами.

"Еще одна переговорная победа и позитивный итог конференции в Баку - это то, что участники закрепили правила международной продажи углеродных единиц. Для нас важно, что в достигнутых договоренностях закреплен принцип равноправного доступа стран к создаваемой инфраструктуре углеродных рынков. Российские проекты и углеродные единицы не должны сталкиваться с политически мотивированными ограничениями", - добавил он.

Комментируя вопрос отказа от ископаемого топлива и ход переговоров по этой теме на COP29, Решетников отметил, что Россия не планирует отказываться от его использования.

"Мы ни от чего не отказываемся. В прошлом году удалось сформулировать сбалансированный набор мер по достижению глобальной углеродной нейтральности. Он включает не только переход от ископаемого топлива, но и развитие ВИЭ, электротранспорта, атомной энергетики, повышение энергоэффективности", - пояснил он.

При этом он отметил сохранение разногласий между развитыми и развивающими странами в вопросе выбора необходимого им набора технологических и экосистемных решений для сокращения или поглощения выбросов:

"Развитый мир определенно не готов к такому диалогу. Мы, по-прежнему, наблюдаем попытки в одностороннем порядке навязать Глобальному Югу новые климатические цели в энергетическом секторе, регулирование в виде пограничных налогов и требований по отчетности, совершенно неприемлемые условия предоставления технологий и капитала. Пока развитые страны не перейдут от этой нечестной игры к конструктивной дипломатии, никаких амбициозных целей достигнуть не удастся".