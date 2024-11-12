Маймуна Мохд Шариф: Необходимо перейти от заявлений к конкретным действиям

12:37

В сложные времена необходимо находить возможности для решения проблем.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT), мэр города Куала-Лумпур (Малайзия) Маймуна Мохд Шариф, выступая на Саммите лидеров COP29 во вторник в Баку.

Она подчеркнула важность поиска возможностей для решения сложных задач в нынешний период: "Необходимо инвестировать в наши города и снижать выбросы углерода в городах. Я предлагаю концептуальные решения для устранения этих проблем. Выдвигаются инициативы по созданию биоразнообразных городов. К 2040 году в природе будет 1,3 млрд тонн пластиковых отходов. В период сложных вызовов необходимо находить возможности для решения проблем. Мы должны жить в мире с природой, важно оказывать поддержку ООН в этих вопросах. Достаточно заявлений в этом вопросе, настало время для конкретных действий".