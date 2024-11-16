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Лоуренс Тубиана: Принцип справедливости должен быть приоритетом при энергопереходе

Лоуренс Тубиана: Принцип справедливости должен быть приоритетом при энергопереходе 11:07
COP29
16 ноября 2024 г. 11:37
Лоуренс Тубиана: Принцип справедливости должен быть приоритетом при энергопереходе

Политика, основанная на принципах справедливости, должна быть приоритетом при энергетическом переходе.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Европейского климатического фонда Лоуренс Тубиана на мероприятии "Дизайн для справедливости и доступности в переходе к чистой энергии" в рамках COP29.

По ее словам, необходимо учитывать все аспекты, связанные с энергопереходом.

Она отметила, что такой подход создает уникальную возможность для улучшения благосостояния людей на глобальном уровне: "Согласование определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) с принципами справедливого перехода является ключевым условием для одновременного достижения климатических и социальных целей справедливости. Правительства и международные организации должны централизованно выстраивать стратегии энергетического перехода, отметив важность принципов справедливости, доступности и равенства в этом процессе".

Тубиана добавила, что необходимо предпринимать шаги по сокращению неравенства, учитывая не только экологические, но и социально-экономические последствия энергетического перехода. "Справедливое распределение затрат и выгод, защита уязвимых групп и создание рабочих мест должны быть ключевыми компонентами этого процесса. При разработке и реализации планов справедливого перехода необходимо обеспечить активное участие политиков, представителей гражданского общества. Этот подход не только ускорит энергетический переход, но и внесет вклад в социальное равенство и справедливость".

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Версия на английском языке Laurence Tubiana: Justice must be the cornerstone of clean energy transition
Версия на азербайджанском языке Lorens Tubiana: “Enerji keçidləri zamanı ədalət prinsiplərinə əsaslanan siyasət prioritet olmalıdır”

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