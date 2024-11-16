Лоуренс Тубиана: Принцип справедливости должен быть приоритетом при энергопереходе

11:07

Политика, основанная на принципах справедливости, должна быть приоритетом при энергетическом переходе.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Европейского климатического фонда Лоуренс Тубиана на мероприятии "Дизайн для справедливости и доступности в переходе к чистой энергии" в рамках COP29.

По ее словам, необходимо учитывать все аспекты, связанные с энергопереходом.

Она отметила, что такой подход создает уникальную возможность для улучшения благосостояния людей на глобальном уровне: "Согласование определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) с принципами справедливого перехода является ключевым условием для одновременного достижения климатических и социальных целей справедливости. Правительства и международные организации должны централизованно выстраивать стратегии энергетического перехода, отметив важность принципов справедливости, доступности и равенства в этом процессе".

Тубиана добавила, что необходимо предпринимать шаги по сокращению неравенства, учитывая не только экологические, но и социально-экономические последствия энергетического перехода. "Справедливое распределение затрат и выгод, защита уязвимых групп и создание рабочих мест должны быть ключевыми компонентами этого процесса. При разработке и реализации планов справедливого перехода необходимо обеспечить активное участие политиков, представителей гражданского общества. Этот подход не только ускорит энергетический переход, но и внесет вклад в социальное равенство и справедливость".