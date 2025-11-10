Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Лондон поблагодарил Баку за вклад в борьбу с изменением климата на COP29

    COP29
    • 10 ноября, 2025
    • 18:20
    Лондон поблагодарил Баку за вклад в борьбу с изменением климата на COP29

    Великобритания поблагодарила Азербайджан за вклад в объединение мирового сообщества во имя борьбы с изменением климата на COP29.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации британского посольства в Баку в соцсети Х.

    "Когда Азербайджан передает эстафету председательства на COP Бразилии, Великобритания выражает благодарность Азербайджанскому председательству СOP29 в Баку за то, что в прошлом году удалось объединить мировое сообщество для продвижения климатических действий. От Баку до Белена и далее Лондон продолжает стимулировать глобальные амбиции для сохранения [глобального потепления в пределах] 1,5°C", - говорится в заявлении британской дипмиссии.

    Напомним, что сегодня в бразильском Белене стартует 30-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30).

    В прошлом COP29 прошел в Азербайджане.

    London COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə töhfəyə görə Bakıya təşəkkür edib

    Лента новостей