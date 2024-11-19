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Лейла Гасанова: Молодежь является движущей силой климатических действий

Лейла Гасанова: Молодежь является движущей силой климатических действий Молодежь является движущей силой климатических действий и ее роль в борьбе с кризисом фундаментальна и незаменима.
COP29
19 ноября 2024 г. 14:44
Лейла Гасанова: Молодежь является движущей силой климатических действий

Молодежь является движущей силой климатических действий и ее роль в борьбе с кризисом фундаментальна и незаменима.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова на мероприятии на тему "Донесение проблемы изменения климата через образование: решающая роль молодежи и педагогов".

"Чтобы реализовать этот потенциал и действительно расширить возможности нашей молодежи, обеспечения ее участия в принятии климатических решений и действиях, мы должны в первую очередь приоритизировать климатическое образование", - отметила она.

По ее словам, климатическое образование должно обеспечить каждого необходимыми знаниями и навыками для понимания климатического кризиса.

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Версия на английском языке COP29 Youth Climate Champion says youth is the driving force of climate action
Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova: "Gənclər iqlim fəaliyyətinin hərəkətverici qüvvəsidir"

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