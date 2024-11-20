Ле Конг Тхань: Вьетнам призывает развитые страны выполнить свои климатические обязательства

Вьетнам призывает развитые страны выполнить свои климатические обязательства, в частности в вопросе справедливого и доступного финансирования для нуждающихся стран.

Вьетнам призывает развитые страны выполнить свои климатические обязательства, в частности в вопросе справедливого и доступного финансирования для нуждающихся стран.

Как передает Report, об этом заявил замминистра природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама Ле Конг Тхань на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Ле Конг Тхань отметил, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. "Засухи, волны жары, наводнения, тропические циклоны происходят во многих частях нашего мира, включая Вьетнам, и оказывают значительное негативное влияние на мировую экономику. Вьетнам интегрировал меры по реагированию на изменение климата и реализацию своих Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в Закон об охране окружающей среды и другие правовые документы, долгосрочную стратегическую программу и план социально-экономического развития страны", - сказал он.

По его словам, Вьетнам поддерживает тему COP29 "Солидарность во имя зеленого мира", которая подчеркивает два ключевых столпа: повышение амбиций и обеспечение действий.

"Вьетнам призывает развитые страны взять на себя ведущую роль и выполнить свои обязательства, достичь нулевых выбросов к 2040 году. Уровень вклада в климатическое финансирование должен достичь 1 триллиона долларов США в год на период до 2030 года, чтобы развивающиеся страны могли реагировать на изменение климата и осуществлять справедливый переход в экономике, обществе и окружающей среде. Финансовые ресурсы для адаптации должны быть адекватными, прозрачными и доступными", - сказал он.

Замминистра также поздравил Азербайджан с прекрасной организацией и значимыми результатами на COP29.