Конгрессмен: С помощью технологий можно решить проблемы климата, не отказываясь полностью от ископаемого топлива

Внедрение новых технологий помогают бороться с загрязнением и снизить парниковые выбросы.

Внедрение новых технологий помогают бороться с загрязнением и снизить парниковые выбросы.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в рамках COP29 заявил американский конгрессмен Морган Гриффит.

Он отметил о необходимости изучения и внедрения новых технологий для борьбы с загрязнением окружающей среды и улавливания выбросов.

"Я не думаю, что мы уделяем достаточно внимания развитию технологий, которые помогут справляться с изменением климата. Однако, в США есть отличная система университетских исследований. Например, в моем округе действует Технологический институт Вирджинии, где проводится множество исследований, в том числе, о новых способах работы с углеводородами», — отметил он.

Гриффит рассказал о технологиях, уже применяемых в его округе, где добывается природный газ из метановых угольных пластов:

"У нас есть компания, которая извлекает метан прямо из действующих шахт. Эта технология может быть использована во всем мире. Также у нас есть инновационные фильтрующие системы, способные извлекать различные газы из воздуха или с предприятий".

Конгрессмен подчеркнул, что технологии дают возможность регионам, зависящим от природных ресурсов, адаптироваться без запрета на использование ископаемого топлива:

«С помощью технологий мы можем решать проблемы загрязнения климата, не отказываясь полностью от ископаемого топлива. Это позволит добиться более чистой Америки и мира, в целом», — заявил он.

Гриффит также подчеркнул важность международного сотрудничества в развитии данных технологий и выразил готовность работать над созданием более чистой планеты.