Команда СОР29 обсудила в Аддис-Абебе климатические действия для Африки
- 18 сентября, 2025
- 11:52
Председательство СОР29 участвуя во Втором африканском климатическом саммите и Второй климатической неделе в Аддис-Абебе, обсудили климатические действия и приоритеты Африки.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении СОР29 на странице в "Х".
"Команда председателей COP29 активно участвовала во Второй климатической неделе и Втором африканском климатическом саммите в Аддис-Абебе, взаимодействуя с лидерами и партнерами, чтобы претворить в жизнь климатические амбиции в и обеспечить поддержку климатическим приоритетам Африки, достигнутые в результате СОР29", - говорится в сообщении.
