    Команда СОР29 обсудила в Аддис-Абебе климатические действия для Африки

    COP29
    • 18 сентября, 2025
    • 11:52
    Команда СОР29 обсудила в Аддис-Абебе климатические действия для Африки

    Председательство СОР29 участвуя во Втором африканском климатическом саммите и Второй климатической неделе в Аддис-Абебе, обсудили климатические действия и приоритеты Африки.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении СОР29 на странице в "Х".

    "Команда председателей COP29 активно участвовала во Второй климатической неделе и Втором африканском климатическом саммите в Аддис-Абебе, взаимодействуя с лидерами и партнерами, чтобы претворить в жизнь климатические амбиции в и обеспечить поддержку климатическим приоритетам Африки, достигнутые в результате СОР29", - говорится в сообщении.

    COP29 Аддис-Абеба Африка Азербайджан
