    COP29
    • 18 sentyabr, 2025
    • 12:11
    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri İkinci Afrika İqlim Sammitində və İkinci İqlim Həftəsində iştirak edərək Əddis-Əbəbədə iqlim fəaliyyətləri və Afrikanın prioritetlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "COP29 sədrliyi komandası Əddis-Əbəbədə keçirilən İkinci İqlim Həftəsi və İkinci Afrika İqlim Sammitində fəal iştirak edib. Burada liderlərlə və tərəfdaşlarla əməkdaşlıq ediblər, iqlim ambisiyalarını həyata keçirmək və COP29 nəticəsində əldə edilmiş Afrikanın iqlim prioritetlərinə dəstək təmin etmək üçün çalışıblar", - məlumatda qeyd olunub.

    COP29 Afrika İqlim Sammiti İkinci İqlim Həftəsi
    Команда СОР29 обсудила в Аддис-Абебе климатические действия для Африки
    COP29 team discusses climate action for Africa in Addis Ababa

