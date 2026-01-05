Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев: Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан

    Другие
    • 05 января, 2026
    • 22:32
    Параллельно со строительными работами, ведущимися в Карабахе и Восточном Зангезуре, будут вестись работы в Нахчыванской Автономной Республике, будь то зеленая энергетика, сельское хозяйство, ирригация – сейчас там будут реализованы крупные ирригационные проекты, или туризм – мы объединим этот регион. Хочу еще раз повторить, мы бы сделали это в любом случае, но хорошо, что делаем это мирным путем.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Отметив, что Армения только выиграет от этого, президент Азербайджана подчеркнул: "Потому что Армения может выйти и выйдет из нынешнего состояния тупика. Откроются дороги между Азербайджаном и Арменией. Будут открыты дороги между Турцией и Арменией. Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан. То есть это выгодно и для Армении. Здесь не должно быть проигравшей стороны. Во всяком случае, с экономической и транспортной точек зрения проигравших не будет. Если кто-то считает себя проигравшим с политической точки зрения, то это, как говорится, его проблема. Но если каждый посмотрит на этот вопрос с точки зрения прагматизма, то сможет увидеть пользу для себя".

    Ильхам Алиев Азербайджан Армения Нахчыван
    Prezident: Ermənistan Naxçıvan vasitəsilə İranın, Azərbaycan vasitəsilə Rusiyanın dəmir yollarına çıxış əldə edəcək
    President: Armenia will gain access to Iranian railways through Nakhchivan and to Russian railways through Azerbaijan

