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Климатический активист: Наш следующий велопробег на пути к COP30 планируется из Баку в Бразилию

Климатический активист: Наш следующий велопробег на пути к COP30 планируется из Баку в Бразилию Следующий велопробег нашей команды планируется из Баку в Бразилию по пути на COP30.
COP29
13 ноября 2024 г. 19:27
Климатический активист: Наш следующий велопробег на пути к COP30 планируется из Баку в Бразилию

Экотуристы планируют осуществить следующий велопробег на пути к COP30 из Баку в Бразилию.

Как сообщает Report, об этом заявил экотурист, климатический активист из Египта Али Абдо Эльсайед, путешествующий по странам на электротранспорте в рамках COP.

По его словам, команда из трех человек путешествует от одного COP к следующему на экологически чистом транспорте.

"Я являюсь обладателем рекордов Книги рекордов Гиннесса за путешествия. Я завершил свое захватывающее путешествие на электровелосипеде от COP28 в Дубае до COP29 в Баку. Моя экспедиция "Путешествие к COP29" началась 2 октября в Дубае, и сегодня я прибыл в Баку. За время этой поездки мы посетили 10 стран, встречались с сообществами, посещали множество школ и университетов, подчеркивая влияние изменения климата на различные сообщества. Мы также делились опытом, подчеркивая истории успеха в борьбе с изменением климата и устойчивые решения в каждой посещаемой стране", - рассказал он.

Египетский путешественник сказал, что в следующем году его путь на COP30 начнется в Баку и завершится в Бразилии:

"В прошлом году на COP28 мы взяли обязательство, что наше путешествие продолжится до 2030 года. Надеюсь, что к этой дате мы совершим полный оборот вокруг Земли. Каждое путешествие мы регистрируем в Книге рекордов Гиннесса, чтобы придать надежность и отчетность нашей работе. Это задокументировано и подтверждено. Этот сертификат подтверждает, что мы посетили все эти страны и города".

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Версия на азербайджанском языке İqlim fəalı: Növbəti veloyürüş planımız COP30-a gedən yolda Bakıdan Braziliyaya qədər getməkdir

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