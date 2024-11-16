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Саймон Стил: Климатические действия - фундаментально важный вопрос для людей на планете

Саймон Стил: Климатические действия - фундаментально важный вопрос для людей на планете Климатические действия - фундаментально важный вопрос для людей на планете.
COP29
16 ноября 2024 г. 11:17
Саймон Стил: Климатические действия - фундаментально важный вопрос для людей на планете

Климатические действия - фундаментально важный вопрос для людей на планете.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил в ходе Парламентской встречи в рамках COP29.

По его словам, мировое сообщество не успевает своевременно реагировать на глобальные климатические изменения.

"В прошлом месяце мы обратили внимание на то, что наши действия в области климата не соответствуют требуемым темпам, как в последнем отчете о разрыве в выбросах, так и в сводном отчете об определяемых на национальном уровне вкладах. Мы осознаем, что наша планета стоит на пути к глобальному потеплению на 2,6-3,1 градуса по Цельсию. Это значительно превышает целевые показатели в 1,5 градуса, которых, как мы понимаем, нам необходимо достичь, чтобы избежать самых страшных последствий, с которыми когда-либо сталкивалось человечество", - сказал он.

Стил призвал мировое сообщество к увеличению климатических амбиций и изменению политики, заявив, что если человечество не преодолеет разрыв, который образовался между заявленными целями и реальными результатами, планету ждет катастрофа.

"Наши заявленные планы не могут оставаться на бумаге, они должны быть реализованы, и лучше бы нам сделать это быстрее. Это наш последний шанс", - сказал Стил.

Он также подчеркнул о необходимости перехода на возобновляемые источники энергии, поскольку они являются наиболее эффективным решением, которое может принять мировое сообщество.

Подводя итог, Саймон Стил заявил, что новая коллективная количественная цель по финансированию климата станет ключевым фактором, способствующим развитию стран по всему миру, особенно тех, которые испытывают наибольшие трудности с климатическим финансированием.

"Согласованные на национальном уровне вклады станут одними из самых важных документов этого века. Они будут стимулировать рост и возможности для всех участников, и эту возможность упускать нельзя", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: İqlim fəaliyyəti planetdəki insanlar üçün mühüm məsələdir
Версия на английском языке Simon Stiell: Climate action - fundamental issue for people on planet

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