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Ирландский министр: приветствуем стремление Азербайджана развивать зеленую энергетику

Ирландский министр: приветствуем стремление Азербайджана развивать зеленую энергетику 16^55
COP29
13 ноября 2024 г. 17:11
Ирландский министр: приветствуем стремление Азербайджана развивать зеленую энергетику

Ирландия приветствует стремление Азербайджана развивать производство зеленой энергии и ее экспорт.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр окружающей среды, климата, связи и транспорта Ирландии Имон Райан на "полях" COP29.

"Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Я очень рад, что в Азербайджане осознают масштаб возобновляемой энергии и хотят ее развивать. Развитие возобновляемых источников энергии означает мир для всего мира".

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Версия на английском языке Irish Minister: Azerbaijan can balance renewable energy exports
Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı nazir: "Azərbaycan bərpa olunan enerjinin ixracını balanslaşdıra bilir"

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