Ирландский министр: приветствуем стремление Азербайджана развивать зеленую энергетику

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Ирландия приветствует стремление Азербайджана развивать производство зеленой энергии и ее экспорт.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр окружающей среды, климата, связи и транспорта Ирландии Имон Райан на "полях" COP29.

"Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Я очень рад, что в Азербайджане осознают масштаб возобновляемой энергии и хотят ее развивать. Развитие возобновляемых источников энергии означает мир для всего мира".