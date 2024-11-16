IRENA: Отсутствие инфраструктуры - одно из основных барьеров на пути ускорения энергоперехода

Одним из основных барьеров на пути ускорения энергетического перехода является инфраструктура.

Одним из основных барьеров на пути ускорения энергетического перехода является отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил директор по связям с странами и партнерству Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гюрбюз Кёнюль на региональном семинаре по Центральной Азии в рамках COP29.

По его словам, различные регионы страдают от недостаточной инфраструктуры и слабой поддержки ее развития. Кёнюль отметил, что во всех регионах должны быть предприняты усилия по созданию специальной технической поддержки и потенциала.

"Мы можем больше вовлекать частный сектор в этот процесс. Мы можем создать благоприятные условия, чтобы инвесторы чувствовали себя более уверенно, а затем мобилизовать их в этой области. Инвестиции являются одним из ключевых компонентов в этих вопросах. Зеленая индустриализация также является одним из компонентов", - добавил Кёнюль.