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IRENA: Отсутствие инфраструктуры - одно из основных барьеров на пути ускорения энергоперехода

IRENA: Отсутствие инфраструктуры - одно из основных барьеров на пути ускорения энергоперехода Одним из основных барьеров на пути ускорения энергетического перехода является инфраструктура.
COP29
16 ноября 2024 г. 18:24
IRENA: Отсутствие инфраструктуры - одно из основных барьеров на пути ускорения энергоперехода

Одним из основных барьеров на пути ускорения энергетического перехода является отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил директор по связям с странами и партнерству Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гюрбюз Кёнюль на региональном семинаре по Центральной Азии в рамках COP29.

По его словам, различные регионы страдают от недостаточной инфраструктуры и слабой поддержки ее развития. Кёнюль отметил, что во всех регионах должны быть предприняты усилия по созданию специальной технической поддержки и потенциала.

"Мы можем больше вовлекать частный сектор в этот процесс. Мы можем создать благоприятные условия, чтобы инвесторы чувствовали себя более уверенно, а затем мобилизовать их в этой области. Инвестиции являются одним из ключевых компонентов в этих вопросах. Зеленая индустриализация также является одним из компонентов", - добавил Кёнюль.

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Версия на английском языке IRENA: Lack of infrastructure among main obstacles in accelerating energy transition
Версия на азербайджанском языке IRENA: Enerji keçidinin sürətləndirilməsində əsas maneələrdən biri infrastrukturdur

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