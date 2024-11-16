IRENA: Отсутствие инфраструктуры - одно из основных барьеров на пути ускорения энергоперехода

Одним из основных барьеров на пути ускорения энергетического перехода является отсутствие необходимой инфраструктуры.
Как передает Report, об этом заявил директор по связям с странами и партнерству Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гюрбюз Кёнюль на региональном семинаре по Центральной Азии в рамках COP29.
По его словам, различные регионы страдают от недостаточной инфраструктуры и слабой поддержки ее развития. Кёнюль отметил, что во всех регионах должны быть предприняты усилия по созданию специальной технической поддержки и потенциала.
"Мы можем больше вовлекать частный сектор в этот процесс. Мы можем создать благоприятные условия, чтобы инвесторы чувствовали себя более уверенно, а затем мобилизовать их в этой области. Инвестиции являются одним из ключевых компонентов в этих вопросах. Зеленая индустриализация также является одним из компонентов", - добавил Кёнюль.