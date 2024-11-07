Инновационный проект Минэкологии и AZCHEMCO готов к презентации на СОР29

Компания AZCHEMCO завершает подготовку павильона в "зеленой зоне" климатической конференции COP29.

Компания AZCHEMCO завершает подготовку павильона в "зеленой зоне" климатической конференции COP29.

Как сообщили Report в компании, на павильоне AZCHEMCO будут представлены инновационные технологии в восстановлении засоленных почв и аграрном секторе.

В павильоне пройдут различные мероприятия. Помимо руководства компании, на павильоне также выступят экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, президент и учредитель AZERBAZALT Рафат Алиев, президент Greater Caspian Region Мурат Сеитнепесов, директор по развитию бизнеса ХР Group Адриан Стайчу и др.

Напомним, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и AZCHEMCO. Проект, который стороны вели на протяжении шести месяцев, успешно завершился в начале ноября, и будет презентован широкой публике на СОР29.

Компания приглашает всех желающих посетить павильон (В18) в "зеленой зоне" и вместе сделать шаг в новое экологически чистое будущее.