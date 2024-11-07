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Инновационный проект Минэкологии и AZCHEMCO готов к презентации на СОР29

Инновационный проект Минэкологии и AZCHEMCO готов к презентации на СОР29 Компания AZCHEMCO завершает подготовку павильона в "зеленой зоне" климатической конференции COP29.
COP29
7 ноября 2024 г. 18:00
Инновационный проект Минэкологии и AZCHEMCO готов к презентации на СОР29

Компания AZCHEMCO завершает подготовку павильона в "зеленой зоне" климатической конференции COP29.

Как сообщили Report в компании, на павильоне AZCHEMCO будут представлены инновационные технологии в восстановлении засоленных почв и аграрном секторе.

В павильоне пройдут различные мероприятия. Помимо руководства компании, на павильоне также выступят экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, президент и учредитель AZERBAZALT Рафат Алиев, президент Greater Caspian Region Мурат Сеитнепесов, директор по развитию бизнеса ХР Group Адриан Стайчу и др.

Напомним, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и AZCHEMCO. Проект, который стороны вели на протяжении шести месяцев, успешно завершился в начале ноября, и будет презентован широкой публике на СОР29.

Компания приглашает всех желающих посетить павильон (В18) в "зеленой зоне" и вместе сделать шаг в новое экологически чистое будущее.

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Версия на английском языке Innovative project of Azerbaijan's Ministry of Ecology, AZCHEMCO ready for presentation at COP29
Версия на азербайджанском языке ETSN və “AZCHEMCO”nun innovativ layihəsi COP29-da təqdimata hazırdır

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