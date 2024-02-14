Инициатива Global Media Group достойна похвалы: Охрана природы крайне важна

Рациональное использование природных ресурсов, восстановление экологического баланса и защита биоразнообразия очень важны.

Рациональное использование природных ресурсов, восстановление экологического баланса и защита биоразнообразия очень важны.

Как сообщает Report, об этом директор департамента маркетинга и продаж Global Management Лаура Сеидбекова заявила на акции по посадке деревьев, организованной по инициативе Global Media Group.

Она отметила, что с большим удовольствием принимает участие в экологической акции, организованной для повышения информированности об окружающей среде и нацеленной на укрепление устойчивого развития.

"Построение здорового и вечнозеленого мира - это общая и безотлагательная задача человечества. Организуя подобные экологические акции, мы, в свою очередь, вносим вклад в устойчивое развитие. Призываю всех присоединиться к акциям по защите природы и быть их активными участниками" - сказала Сеидбекова.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что данная экологическая акция приурочена к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

"Хочу выразить благодарность министерству экологии и природных ресурсов за создание условий для проведения подобных мероприятий. Призываю другие организации поддержать эту инициативу, направленную на улучшение экологической ситуации в Баку", - сказал Ф. Гусейналиев.

Директор департамента обеспечения качества и контроля качества Global Assurance Гюнель Гурейши отметила, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", и призвала к участию в инициативах во имя зеленого мира.

"Я благодарю Global Media Group за эту прекрасную инициативу. Надеюсь, что такие акции будут проводиться и впредь, нам всем следует сделать все от нас зависящее в рамках этой акции и приложить максимум усилий для озеленения Баку и всего Азербайджана", - сказала Гурейши.

Сегодня по инициативе Global Media Group в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории поселка Мушфигабад Гарадагского района Баку была проведена акция по посадке деревьев.

В акции, организованной при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в группу, в том числе ООО Global Management.