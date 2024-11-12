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Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде

Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде Хикмет Гаджиев: К сожалению Армения не представлена делегацией на COP29
COP29
12 ноября 2024 г. 09:13
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде

К сожалению, Армения не направила делегацию на COP29, при этом страна активно принимала участие в антиазербайджанской пропаганде в преддверии данного мероприятия.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах COP29.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан, как член Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направил приглашение всем сторонам. "К сожалению Армения не представлена делегацией на COP29, несмотря на приглашение. При этом Ереван продолжает говорить о региональном сотрудничестве и партнерстве. Это еще раз свидетельствует, что страна лишь ведет собственную одностороннюю пропаганду", - сказал он.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан в рамках своего председательства на COP29 создал необходимые условия, чтобы все страны могли участвовать в важных и нацеленных на результат переговорах. Однако Армения и связанные с ней силы, вместо участия в этих важных переговорах, принимали активное участие в антиазербайджанской пропаганде в преддверии COP29, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Təəssüf ki, Ermənistan COP29-da iştirak etmir

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