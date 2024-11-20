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Haber Global: Ученые ОТГ на COP29 работают над системой раннего предупреждения стихийных бедствий

Haber Global: Ученые ОТГ на COP29 работают над системой раннего предупреждения стихийных бедствий В Баку собрались ученые из тюркских государств, которые работают над системой раннего предупреждения для предотвращения стихийных бедствий.
COP29
20 ноября 2024 г. 13:34
Haber Global: Ученые ОТГ на COP29 работают над системой раннего предупреждения стихийных бедствий

В Баку собрались ученые из тюркских государств, которые работают над системой раннего предупреждения стихийных бедствий.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global о проходящей в Азербайджане глобальной конференции COP29.

Отмечено, что изменение климата увеличивает количество стихийных бедствий, данная тенденция сохранится и в предстоящий период. В этой связи, продолжаются работы по созданию системы раннего оповещения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Начальник Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Назим Махмудов сообщил Haber Global, что ведутся обсуждения и партнерство по данному вопросу, а заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров заявил, что указанный механизм поможет тюркскому миру бороться с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global": TDT alimləri COP29-da təbii fəlakətlərin qarşısını almaq üçün erkən xəbərdarlıq sistemi üzərində işləyirlər

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