Haber Global: Ученые ОТГ на COP29 работают над системой раннего предупреждения стихийных бедствий

В Баку собрались ученые из тюркских государств, которые работают над системой раннего предупреждения для предотвращения стихийных бедствий.

В Баку собрались ученые из тюркских государств, которые работают над системой раннего предупреждения стихийных бедствий.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global о проходящей в Азербайджане глобальной конференции COP29.

Отмечено, что изменение климата увеличивает количество стихийных бедствий, данная тенденция сохранится и в предстоящий период. В этой связи, продолжаются работы по созданию системы раннего оповещения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Начальник Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана Назим Махмудов сообщил Haber Global, что ведутся обсуждения и партнерство по данному вопросу, а заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров заявил, что указанный механизм поможет тюркскому миру бороться с изменением климата.