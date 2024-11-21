Гутерриш призвал страны перестать придерживаться изначальных позиций и пойти на компромисс

Прибывшие на COP29 делегации все еще придерживаются своих первоначальных позиций в вопросах климатического финансирования и адаптации.

Прибывшие на COP29 делегации все еще придерживаются своих первоначальных позиций в вопросах климатического финансирования и адаптации.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в рамках COP29.

По его словам, об этом свидетельствуют последние заявления представителей делегаций. "Однако сейчас самое время найти компромисс. Призываю все стороны поступить именно так", - сказал генсек.

Гутерриш подчеркнул, что все еще есть возможность достичь договоренностей и прийти к общему соглашению, в частности по Новой коллективной количественной цели.

"Новая цель важна, поскольку финансы находятся в центре повестки этой конференции. В то же время необходимо учитывать интересы всех стран в вопросах, непосредственно касающихся дальнейшей борьбы с изменением климата", - отметил он.