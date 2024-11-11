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Главы ИСЕСКО и ОТГ обсудили в Баку возможности укрепления сотрудничества 

Главы ИСЕСКО и ОТГ обсудили в Баку возможности укрепления сотрудничества  В Баку состоялась встреча генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салима Аль-Малика и генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.
COP29
11 ноября 2024 г. 18:18
Главы ИСЕСКО и ОТГ обсудили в Баку возможности укрепления сотрудничества 

В Баку состоялась встреча генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салима Аль-Малика и генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как сообщает Report, встреча прошла в павильоне ИСЕСКО на Бакинском олимпийском стадионе, где проходит конференция COP29.

Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления партнерства между организациями и различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Аль-Малик подчеркнул приверженность ИСЕСКО разработке инициатив, программ и проектов в партнерстве с ОТГ. По его словам, это сотрудничество будет формализовано в январе в соглашении, которое организации планируют подписать во время визита Аль-Малика в штаб-квартиру ОТГ в Стамбуле.

В свою очередь, Омуралиев высоко оценил поддержку со стороны ИСЕСКО странам ОТГ в области охраны окружающей среды и смягчения последствий изменения климата. Он подтвердил приверженность возглавляемой им организации укреплению сотрудничества с ИСЕСКО.

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