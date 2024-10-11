Главный переговорщик COP29 встретился с делегатами Альянса малых островных государств

Главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Ялчын Рафиев встретился с представителями Альянса малых островных государств.

Главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Ялчын Рафиев встретился с представителями Альянса малых островных государств.

Как передает Report , об этом сообщается на странице COP29 в социальной сети Х.

"Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев сегодня встретился с представителями Альянса малых островных государств. На встрече, проведенной в рамках видения и деятельности председательства COP29, направленных на то, чтобы был услышан голос и выслушаны мнения каждого, обсуждалось достижение успешного результата в ноябре", – говорится в сообщении.