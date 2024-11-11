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Глава ЮНИСЕФ: Я на COP29, чтобы выступать за срочные климатические меры

Глава ЮНИСЕФ: Я на COP29, чтобы выступать за срочные климатические меры Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел находится в Баку для участия в климатической конференции COP29.
COP29
11 ноября 2024 г. 12:51
Глава ЮНИСЕФ: Я на COP29, чтобы выступать за срочные климатические меры

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел находится в Баку для участия в климатической конференции COP29.

Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Х".

"Я на COP29, чтобы выступать за срочные меры по борьбе с изменением климата, учитывающие особые потребности, взгляды и права детей. Глобальный климатический кризис - это кризис прав детей. Он влияет на их здоровье, развитие и безопасность. Время действовать – сейчас", - написала она.

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Версия на азербайджанском языке UNICEF rəhbəri: Təcili iqlim tədbirləri uğrunda çıxış etmək üçün COP29-dayam
Версия на английском языке UNICEF chief: 'I'm at COP29 to advocate for urgent climate action'

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