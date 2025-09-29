Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климата
COP29
- 29 сентября, 2025
- 11:31
Финансирование борьбы с изменением климата не должно оставаться без внимания.
Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
Она отметила, что для успешной борьбы с изменением климата необходимо обеспечить достаточное финансирование.
"Необходима финансовая адаптация, соответствующая ситуации. Это ответственность не одной страны, а всех нас. Здесь присутствуют десятки государств с развитой экономикой, которые могут помочь в этом вопросе своими технологиями. Конечно, частный сектор также не должен оставаться в стороне", - добавила Эспиноса.
Последние новости
11:34
Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повесткеЭкология
11:34
Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с ЕвропойДругие страны
11:31
Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климатаCOP29
11:28
Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы АзербайджанаИКТ
11:26
Определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
11:22
Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действияЭкология
11:22
В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусахИнфраструктура
11:21
Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрдБизнес
11:18