Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климата

Финансирование борьбы с изменением климата не должно оставаться без внимания.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Она отметила, что для успешной борьбы с изменением климата необходимо обеспечить достаточное финансирование.

"Необходима финансовая адаптация, соответствующая ситуации. Это ответственность не одной страны, а всех нас. Здесь присутствуют десятки государств с развитой экономикой, которые могут помочь в этом вопросе своими технологиями. Конечно, частный сектор также не должен оставаться в стороне", - добавила Эспиноса.