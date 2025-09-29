İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Ekvador XİN başçısı: İqlim dəyişikliyinə qarşı maliyyələşmə diqqətdən kənar qalmamalıdır

    COP29
    • 29 sentyabr, 2025
    • 10:51
    Ekvador XİN başçısı: İqlim dəyişikliyinə qarşı maliyyələşmə diqqətdən kənar qalmamalıdır
    Mariya Fernanda Espinosa

    İqlim dəyişikliyinə qarşı maliyyələşmə diqqətdən kənar qalmamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ekvadorun xarici işlər naziri Mariya Fernanda Espinosa Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyinə qarşı effektiv mübarizə istəyiriksə mütləq maliyyələşmə yaxşı olmalıdır:

    "Vəziyyətə uyğun maliyyə adaptasiyası olmalıdır. Bu tək bir ölkənin yox, hamımızın məsuliyyətidir. Burada iştirak edən iqtisadiyyatı inkişaf etmiş onlarla ölkə var. Onlar öz texnologiyaları ilə bu məsələdə yardım göstərə bilər. Əlbəttə ki, özəl sektor da kənarda qalmamalıdır".

