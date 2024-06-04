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Генсек: ОПЕК поддерживает деятельность Азербайджана в борьбе с изменениями климата

Генсек: ОПЕК поддерживает деятельность Азербайджана в борьбе с изменениями климата ОПЕК поддерживает конструктивное участие Азербайджана в успешном проведении COP29.
COP29
4 июня 2024 г. 11:48
Генсек: ОПЕК поддерживает деятельность Азербайджана в борьбе с изменениями климата

ОПЕК поддерживает деятельность Азербайджана в борьбе с климатическими изменениями и готов оказать содействие в успешном проведении климатической конференции COP29.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь организации Хайcам аль-Гайс сказал на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"Было отрадно услышать, что Азербайджан придерживается инклюзивного подхода к СOP29, при котором учитываются все мнения, в том числе и нефтяной отрасли", - сказал он.

"Мы поддерживаем конструктивную деятельность Азербайджана, он прислушивается ко всем, будучи прагматичным и прогрессивным. Уверен, что мероприятие будет иметь большой успех, и мы готовы стоять плечом к плечу с вами. Уукрепление международного сотрудничества в борьбе с изменением климата имеет важное значение. Для продвижения целей, принципов и директивных указаний РКИК ООН по изменению климата и Парижского соглашения по ней мы должны позволить каждой стране наметить свой собственный путь, исходя из ее национальных условий, принимая во внимание принципы справедливости и общей, но дифференцированной ответственности, а также соответствующие возможности", - сказал Генсек ОПЕК.

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