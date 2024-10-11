Гендиректор IRENA: Для достижения целей по климату необходимо ускорить энергопереход

Ограничение глобальной температуры на 1,5 выше доиндустриального уровня к концу этого века и достижение Целей устойчивого развития потребуют быстрого ускорения глобального энергетического перехода.

Ограничение глобальной температуры на 1,5 выше доиндустриального уровня к концу этого века и достижение Целей устойчивого развития потребуют быстрого ускорения глобального энергетического перехода.

Как передает Report, об этом сказал генеральный директор IRENA Франческо ла Камера на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Он отметил, что 2023 год стал еще одним рекордным годом для возобновляемых источников энергии.

"Данные IRENA показали, что было добавлено 473 гигаватта мощностей возобновляемых источников энергии, то есть 87 % новых мощностей, что увеличило глобальные мощности возобновляемых источников энергии почти на 3,9 тераватт" , - сказал он.

"За исключением солнечной фотоэлектрической энергии, прирост мощностей по всем технологиям возобновляемой энергетики остается ниже требуемого уровня. Ежегодное увеличение мощности наземных ветрогенераторов должно вырасти в три раза, морских генераторов и биоэнергетики - в 6 раз, а геотермальной - в 35 раз", - сказал он.