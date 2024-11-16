GE Vernova: Улавливание углерода играет все более значимую роль в энергетическом секторе

Улавливание и хранение углерода начинает играть все более значимую роль в энергетическом секторе.

Улавливание и хранение углерода начинает играть все более значимую роль в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор по устойчивому развитию компании GE Vernova Роше Мартелла на мероприятии в рамках COP29.

"Мы работаем как над водородом, так и над улавливанием углерода. Наши турбины будут готовы к 100% водороду к 2030 году. Но многие считают, что водород может найти лучшее применение, в то время как карбоновый захват становится еще более важным фактором для энергетики", - подчеркнул Мартелла.

По его словам, улавливание имеет ключевое значение как для электрификации, так и для декарбонизации. "Эта технология также может применяться во многих различных направлениях, включая промышленность. Мы хотим сотрудничать и работать с государственным и частным секторами, чтобы развивать эту концепцию", - сказал он.