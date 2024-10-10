Франческо Корваро: Мировое сообщество должно активизировать усилия в борьбе с изменением климата

Мировое сообщество должно активизировать усилия в борьбе с изменением климата, и предоставить свои национальные отчеты, при этом продолжая развиваться.

Мировое сообщество должно активизировать усилия в борьбе с изменением климата, и предоставить свои национальные отчеты, при этом продолжая развиваться.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный посланник Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро на круглом столе в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29).

По его словам, трудно поддерживать динамику развития и прозрачность в борьбе с климатическими проблемами на одном уровне.

"COP29 пытается создать синергию между всеми инициативами. Мы должны помогать всем нуждающимся сторонам. Италия готова поддержать страны как в климатических отчетах, так и в наращивании потенциала", - сказал он.