Фатих Терим: Альянс в последующие годы может расшириться за счет новых футбольных клубов

16:58

Альянс футбольных клубов по борьбе с изменением климата, создаваемый в рамках COP29 по инициативе футбольного клуба "Карабах", в последующие годы может расшириться за счет включения новых участников.

Как сообщает Report, об этом сказал в Баку турецкий футбольный специалист, бывший главный тренер футбольного клуба "Галатасарай" и сборной Турции Фатих Терим на встрече с командами, которые войдут в совместный альянс по борьбе с изменением климата в рамках COP29 по инициативе футбольного клуба "Карабах".

"То, что COP29 проводится в Азербайджане, и Баку принимает одну из крупнейших мероприятий мира, действительно является предметом гордости для меня и для всех. По всему городу создана прекрасная атмосфера для проведения этого мероприятия на высшем уровне", - сказал он.

Терим сказал, что уверен в том, что этот альянс, создаваемый при поддержке COP29 совместно с "Карабахом" и Ассоциацией европейских клубов, в последующие годы станет еще сильнее с участием различных клубов.