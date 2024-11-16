Фариз Джафаров: Каждое государство должно иметь стратегию развития искусственного интеллекта

Каждое государство должно иметь стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), в которой должны быть определены приоритетные направления.

Каждое государство должно иметь стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), в которой должны быть определены приоритетные направления.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Фариз Джафаров на мероприятии "Искусственный интеллект: Технологическое прогнозирование и новая эра управления в цифровой экономике" в рамках COP29 в Баку.

Кроме того, он отметил, что ИИ не может принимать решения без вмешательства человека: "Искусственный интеллект может быть членом команды в процессе принятия решений человеком, но он не действует самостоятельно. В настоящее время ведется ряд дискуссий об ИИ. Как правительство, мы наблюдаем за происходящим. Считаем, что ИИ не должен контролироваться, потому что тогда развитие будет ограничено. Мы ищем пути поощрения стартапов, компаний, организаций в стране для их обращения к искусственному интеллекту".

Участвовавшая в мероприятии менеджер компании Google Ольга Скроходова отметила, что необходимо также фокусироваться на ответственности, возникающей при использовании искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект только начинает применяться, а Google существует уже много лет. Наша компания сформировала и реализовала принципы использования ИИ. Согласно этим принципам, ИИ должен быть полезным и социально ориентированным, должен тестироваться перед внедрением. Проводится мониторинг того, каким образом компания реализует эти принципы", - отметила она.