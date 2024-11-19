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Эрик Ойаре: Реки, озера и болота остаются без внимания в борьбе с климатическим кризисом

Эрик Ойаре: Реки, озера и болота остаются без внимания в борьбе с климатическим кризисом Несмотря на важность рек, озер и болот в борьбе с климатическим кризисом, они всегда оставались без внимания.
COP29
19 ноября 2024 г. 11:53
Эрик Ойаре: Реки, озера и болота остаются без внимания в борьбе с климатическим кризисом

Несмотря на важность рек, озер и болот в борьбе с климатическим кризисом, они всегда оставались без внимания.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель инициативы "Голубое сердце Африки" Эрик Ойаре на мероприятии по водным действиям и решениям в рамках COP29.

По его словам, реки, озера и болота играют важную роль также в повышении водной и продовольственной безопасности и обеспечении устойчивого развития. "Однако эти экосистемы всегда оставались без внимания и не получали должной оценки. Поэтому они являются одними из самых уязвимых экосистем в мире. Согласно глобальным отчетам, 1/3 болот в мире уже уничтожена", - сказал он.

Ойаре отметил, что в этом контексте важную роль играет "Инициатива призыва по пресным водам", к которой уже присоединились 47 стран вместе.

"Она предоставит правительствам инструкции и инструменты для помощи в приоритизации восстановительных мер на 2025-2030 годы. "Инициатива призыва по пресным водам" увеличит общие инвестиции в восстановление и защиту этих экосистем. Кроме того, благодаря инициативе значительно повысится рентабельность инвестиций в данном направлении", - сказал он.

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Версия на английском языке Erik Oyare: Rivers, lakes and wetlands overlooked in combat climate crisis
Версия на азербайджанском языке Erik Oyare: “Çaylar, göllər və bataqlıqlar iqlim böhranı ilə mübarizədə diqqətdən kənarda qalıb”

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