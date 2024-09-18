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Эльмар Мамедов: Азербайджан в рамках COP29 основное внимание уделяет 5 принципам

Эльмар Мамедов: Азербайджан в рамках COP29 основное внимание уделяет 5 принципам 12:00
COP29
18 сентября 2024 г. 12:22
Эльмар Мамедов: Азербайджан в рамках COP29 основное внимание уделяет 5 принципам

Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) основное внимание уделяет пяти принципам.

Как сообщает Report, об этом сказал сопредседатель глобальной инициативной группы повестки дня деятельности COP29 Эльмар Мамедов на Caspian Energy Forum в Баку.

"Азербайджан в рамках COP29 выдвинул 14 глобальных инициатив. При их выдвижении основное внимание уделяется пяти принципам. Первый принцип - определить баланс по климатической повестке, включая финансирование. Второй принцип включает баланса между амбициями и прагматизмом. Третий принцип заключается в обеспечении баланса между такими аспектами Целей устойчивого развития, как экономические, социальные и экологические. Четвертый принцип заключается в том, что в число наших инициатив включены не только глобальные, но и региональные вопросы. Пятое - обеспечение гармонии между людьми и природой" - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Məmmədov: “Azərbaycan COP29 çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüslər zamanı 5 prinsipə diqqət yetirib”

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