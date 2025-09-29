Мария Эспиноса: Нерегулируемый рынок труда может ухудшить положение 70% населения мира

Если рынок труда не будет должным образом отрегулирован, то 70% населения мира окажется в трудном положении.

Как сообщает Report, об этом заявила президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

По ее словам, цели в области человеческого капитала и рынка труда в мире должны быть долгосрочными.

"Переход к зеленой энергии должен быть справедливым. Это не только означает сокращение выбросов углерода. Наряду с этим необходимо устранить бедность и развивать рынок труда", - подчеркнула Эспиноса.

Она отметила, что если в мировой экономике будет господствовать неравенство, то справедливый переход к зеленой энергетике станет невозможен.

"С экономической точки зрения распределение ресурсов должно быть справедливым. Только таким путем можно снизить процент бедности", - добавила она.