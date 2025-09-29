İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    BMT rəsmisi: Əmək bazarı tənzimlənməsə dünyada əhalinin 70 faizi çətin duruma düşəcək

    29 sentyabr, 2025
    BMT rəsmisi: Əmək bazarı tənzimlənməsə dünyada əhalinin 70 faizi çətin duruma düşəcək

    Əmək bazarı müvafiq olaraq tənzimlənməsə dünyada əhalinin 70 faizi çətin duruma düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının prezidenti Maria Fernanda Espinosa Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada insan kapitalı və iş bazarındakı hədəflər uzunmüddətli olmalıdır:

    "Yaşıl enerjiyə keçid ədalətli olmalıdır. Bu təkcə karbon emissiyalarının azaldılması demək deyil. Bununla yanaşı yoxsulluq aradan qaldırmalıdır, əmək bazarı inkişaf etməlidir".

    O bildirib ki, dünya iqtisadiyyatında qeyri-bərabərlik höküm sürərsə ədalətli keçid mümkünsüz olacaq:

    "İqtisadi baxımdan resursların paylanması ədalətli olmalıdır. Yalnız bu yolla yoxsulluq faizi aşağı salına bilər".

