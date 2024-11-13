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Эди Рама: Глобальная эмиссия продолжает расти из года в год, а амбициозные цели откладываются

Эди Рама: Глобальная эмиссия продолжает расти из года в год, а амбициозные цели откладываются Глобальная эмиссия продолжает расти из года в год, а амбициозные цели откладываются, тогда как в мире наблюдается все больший раскол и недопонимание. 
COP29
13 ноября 2024 г. 14:28
Эди Рама: Глобальная эмиссия продолжает расти из года в год, а амбициозные цели откладываются

Глобальная эмиссия продолжает расти из года в год, а амбициозные цели откладываются, тогда как в мире наблюдается все больший раскол и недопонимание.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Албания Эди Рама, выступая на саммите лидеров COP29.

Рама отметил, что Албания сегодня получает 100% электроэнергии из возобновляемых источников, и призвал страны быть более ответственными в климатических вопросах.

"Выбросы углерода повысились в промежутке от прошлой конференции сторон до нынешней. А амбициозные цели вновь откладываются. При этом в мире наблюдается все больший раскол и недопонимание. Однако, как это скажется на будущем мира, если крупные загрязнители продолжают действовать как обычно? Происходящее сегодня в Европе и по всему миру не позволяет давать оптимистичные прогнозы", - отметил политик.

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Версия на английском языке Edi Rama: Global emissions continue to rise year after year while ambitious goals are postponed

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