О нас

Джордж Дик: COP29 - одно из самых масштабных мероприятий Конференции сторон

Джордж Дик: COP29 - одно из самых масштабных мероприятий Конференции сторон Азербайджан на высоком уровне организовал одну из крупнейших климатических конференций.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:41
Джордж Дик: COP29 - одно из самых масштабных мероприятий Конференции сторон

Азербайджан на высоком уровне организовал одну из крупнейших климатических конференций.

Об этом в заявлении Report сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Посол поздравил Азербайджан с проведением такого грандиозного мероприятия, как COP29.

"Азербайджан блестяще организовал одну из крупнейших и наиболее успешных конференций COP, которую мы когда-либо видели. К COP29 присоединились более 50 тысяч человек, что делает его одним из самых масштабных мероприятий Конференции сторон. В ходе мероприятия достигнуто множество значимых соглашений между различными странами. Мы поздравляем Азербайджан с тем, что он так успешно справляется с этой важной задачей", - отметил посол.

Дипломат добавил, что Израиль серьезно относится к проблеме изменения климата и участвует в мероприятии с целью укрепления сотрудничества и партнерства как с Азербайджаном, так и с международным сообществом: "Мы стремимся делиться идеями, совместно обсуждать проблемы, с которыми сталкиваемся, и находить наилучшие решения для будущих поколений. Я надеюсь на успешное сотрудничество и взаимодействие между странами и организациями в течение всего мероприятия, чтобы наши дети жили в лучшем, чистом и зеленом мире".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Corc Dik: "COP29 Tərəflər Konfransının ən geniş miqyaslı tədbirlərindən birinə çevrilir"

Другие новости из категории

J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения
J.P. Morgan: Рынки со временем отреагируют на климатические изменения
14 ноября 2024 г. 13:40
Первая леди Болгарии посетила Шамахы
ФотоПервая леди Болгарии посетила Шамахы
14 ноября 2024 г. 13:37
Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG
Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG
14 ноября 2024 г. 13:35
Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты
Пакистанский эксперт: Надеемся, что дискуссии на COP29 дадут положительные результаты
14 ноября 2024 г. 13:28
SOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29
ФотоSOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29
14 ноября 2024 г. 13:25
На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора
На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора
14 ноября 2024 г. 13:25
Результаты проекта Климатический сканер представлены на COP29 в Баку
ФотоРезультаты проекта "Климатический сканер" представлены на COP29 в Баку
14 ноября 2024 г. 13:21
Владимир Ильичев: Россия планирует планомерно интегрировать в свою экономику углеродные кредиты
Владимир Ильичев: Россия планирует планомерно интегрировать в свою экономику углеродные кредиты
14 ноября 2024 г. 13:11
Закир Нуриев: Климатические риски будут интегрированы в банковские операции
Закир Нуриев: Климатические риски будут интегрированы в банковские операции
14 ноября 2024 г. 13:10
Вугар Гюльмамедов: Снижение воздействия изменения климата требует значительных финансовых ресурсов
Вугар Гюльмамедов: Снижение воздействия изменения климата требует значительных финансовых ресурсов
14 ноября 2024 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi