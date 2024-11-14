Джордж Дик: COP29 - одно из самых масштабных мероприятий Конференции сторон

Азербайджан на высоком уровне организовал одну из крупнейших климатических конференций.

Азербайджан на высоком уровне организовал одну из крупнейших климатических конференций.

Об этом в заявлении Report сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Посол поздравил Азербайджан с проведением такого грандиозного мероприятия, как COP29.

"Азербайджан блестяще организовал одну из крупнейших и наиболее успешных конференций COP, которую мы когда-либо видели. К COP29 присоединились более 50 тысяч человек, что делает его одним из самых масштабных мероприятий Конференции сторон. В ходе мероприятия достигнуто множество значимых соглашений между различными странами. Мы поздравляем Азербайджан с тем, что он так успешно справляется с этой важной задачей", - отметил посол.

Дипломат добавил, что Израиль серьезно относится к проблеме изменения климата и участвует в мероприятии с целью укрепления сотрудничества и партнерства как с Азербайджаном, так и с международным сообществом: "Мы стремимся делиться идеями, совместно обсуждать проблемы, с которыми сталкиваемся, и находить наилучшие решения для будущих поколений. Я надеюсь на успешное сотрудничество и взаимодействие между странами и организациями в течение всего мероприятия, чтобы наши дети жили в лучшем, чистом и зеленом мире".