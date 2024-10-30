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Дуррани-Джамал: АБР вносит вклад в поощрение молодежи к поиску "зеленых" идей

Дуррани-Джамал: АБР вносит вклад в поощрение молодежи к поиску "зеленых" идей Азиатский банк развития (АБР) планирует продолжать сотрудничество с Азербайджаном, в рамках которого студенты смогут разрабатывать новые способы "озеленения" экономики.
COP29
30 октября 2024 г. 18:00
Дуррани-Джамал: АБР вносит вклад в поощрение молодежи к поиску зеленых идей

Азиатский банк развития (АБР) планирует продолжать сотрудничество с Азербайджаном, в рамках которого студенты смогут разрабатывать новые способы "озеленения" экономики.

Как передает Report, об этом сказала директор Азиатского банка развития по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал во время церемонии закрытия конкурса Green Hackathon 2024.

"Мы очень рады, что в течение последних четырех лет Азиатский банк развития принимал участие в поощрении университетов к поиску решений локальных и глобальных проблем", - сказала она.

По словам Дуррани-Джамал, прошедший хакатон является завершением четырехлетнего процесса, в ходе которого студенты смогли изучить различные "зеленые" идеи, которые они смогут использовать во благо Азербайджана.

Директор также отметила, что Азербайджан усиленно стремится к диверсификации экономики и переходу на "зеленые" рельсы. "Мы надеемся продолжить наше сотрудничество в рамках новой стратегии партнерства, которую разрабатывает АБР на период с 2025 по 2029 год", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке Durrani-Camal: "ADB gənclərin “yaşıl ideya”ları kəşf etməsinin təşviqinə töhfə verir"

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