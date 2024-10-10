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Директор CDP заявила о многоплановом сотрудничестве под председательством Азербайджана на COP29

Директор CDP заявила о многоплановом сотрудничестве под председательством Азербайджана на COP29 Под председательством Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) мы ожидаем увидеть многоплановое сотрудничество. COP29 станет возможностью для Азербайджана внести важный вклад в борьбу с изменением
COP29
10 октября 2024 г. 23:53
Директор CDP заявила о многоплановом сотрудничестве под председательством Азербайджана на COP29

Под председательством Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) мы ожидаем увидеть многоплановое сотрудничество. COP29 станет возможностью для Азербайджана внести важный вклад в борьбу с изменением климата и приведет к успешным результатам.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила исполнительный директор Проекта углеродной отчетности (Carbon Disclosure Project - CDP) Шери Мадера.

По ее словам, CDP ежегодно оказывает поддержку тысячам компаний, городов, провинций и регионов в измерении и управлении рисками и возможностями, связанными с изменением климата, водной безопасностью и вырубкой лесов.

"CDP уже 24 года является НПО, действующей на глобальном уровне, наш головной офис находится в Великобритании. Мы взаимодействуем с более чем 23 тысячами компаний, организаций и стран, которые представляют нам отчеты. Мы делаем это на основе требований инвесторов, покупателей, стран и заинтересованных сторон. Каждый год мы используем данные, представленные в отчетный период CDP, через независимую методологию оценки для стимулирования деятельности, связанной с изменением климата, лесами и водной безопасностью", - отметила Ш.Мадера.

Она отметила, что база данных проекта является основой для принятия решений, связанных с климатом.

"Встречи COP порой оцениваются просто как платформа для дискуссий. Я считаю, что эти обсуждения очень важны. Данные, идеи и процесс принятия решений должны осуществляться путем обсуждений. Успехи, полученные на COP29, COP30 и последующих сессиях, будут основываться именно на этой прочной базе данных.

Одним из основных ожиданий от COP29 является климатическое финансирование. Доставка финансирования в более нуждающиеся страны и обеспечение доступа к капиталу будут определяться на основе показателей, собранных в базе данных CDP", - резюмировала Шери Мадера.

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Версия на азербайджанском языке COP-un məlumat bazasının layihə direktoru: Azərbaycanın sədrliyində çoxşaxəli əməkdaşlıqlar görəcəyik

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