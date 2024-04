Делегация руководства СОР29 провела встречу с министром экологических преобразований Испании

Делегация руководства СОР29 провела встречу с министром по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании Терезой Рибера в Берлине.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Во второй день Петерсбергского климатического диалога делегация руководства COP29 встретилась с министром по вопросам экологических преобразований и демографических проблем Испании Терезой Рибера, чтобы обсудить планы по проведению COP29 в Баку", - говорится в сообщении.