Чжан Лин: Азербайджан играет важную роль в развитии безопасных транспортных коридоров

Азербайджан как координирующая страна играет важную роль в развитии безопасных и эффективных транспортных коридоров, что является приоритетным направлением Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин на мероприятии в рамках COP29.
Она отметила, что Азербайджан, как ключевой транзитный узел, соединяющий Европу и Азию, демонстрирует трансформационный потенциал устойчивого сообщения.
Лин подчеркнула, что общие инициативы СВМДА охватывают пять основных критериев: экономику, экологию, гуманитарные сферы, угрозы и вызовы.