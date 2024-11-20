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Чжан Лин: Азербайджан играет важную роль в развитии безопасных транспортных коридоров

Чжан Лин: Азербайджан играет важную роль в развитии безопасных транспортных коридоров Азербайджан как координирующая страна играет важную роль в развитии безопасных и эффективных транспортных коридоров, что является приоритетным направлением Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
COP29
20 ноября 2024 г. 10:06
Чжан Лин: Азербайджан играет важную роль в развитии безопасных транспортных коридоров

Азербайджан как координирующая страна играет важную роль в развитии безопасных и эффективных транспортных коридоров, что является приоритетным направлением Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин на мероприятии в рамках COP29.

Она отметила, что Азербайджан, как ключевой транзитный узел, соединяющий Европу и Азию, демонстрирует трансформационный потенциал устойчивого сообщения.

Лин подчеркнула, что общие инициативы СВМДА охватывают пять основных критериев: экономику, экологию, гуманитарные сферы, угрозы и вызовы.

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Версия на английском языке Zhang Ling: Azerbaijan plays important role in developing secure transport corridors
Версия на азербайджанском языке Zhang Ling: "Azərbaycan təhlükəsiz nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında mühüm rol oynayır"

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