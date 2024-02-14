Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики

Новые формы сотрудничества и конфронтации между государствами в современных международных отношениях приводят к все более серьезным социально-экономическим последствиям.

В ближайшие годы вопросы, регулируемые конвенциями в области изменения климата, станут призмой, через которую будут отражаться новые, неочевидные экономические отношения между государствами.

Об этом Report заявил бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Божич (Andrej Bojic), добавив, что в этом сходятся многие эксперты.

Божич считает, что в качестве одного из ответов на угрозы в связи с изменением климата, государства разрабатывают различные политические и экономические инструменты.

"Одним из самых сложных можно назвать переход современных экономик от индустриальных, основанных на огромном потреблении энергии, к "зеленым", основанным на инновациях, защите окружающей среды и возобновляемых источниках энергии", - сказал он.

Эксперт считает, что этот переход представляет собой "чрезвычайно сложный комплекс политических, экономических, социальных и экологических мер", которые должны принять некоторые страны.

Переход стран на "зеленую" экономику Божич называет "добровольно-принудительным". По его мнению, это лучше всего описывает ситуацию, поскольку в обратном случае, государства не смогут участвовать в новых формах экономического сотрудничества.

"В случае с менее развитыми странами это создает дополнительное давление, потому что зачастую кредиты, получаемые от международных финансовых институтов, а также двустороннее сотрудничество обусловлено экологическими стандартами", - пояснил он.

Божич утверждает, что Азербайджан достиг успехов в строительстве "зеленой" экономики.

"Примером отличного решения может стать правильная утилизация отходов, предполагающая получение электрической и тепловой энергии, создание концепции "умных" городов, которые используют значительно меньше энергии для общественных нужд, а также правильное измерение углеродного следа компаний. Я знаю, что Азербайджан предпринял значительные шаги в этих областях, и это безусловно правильный путь", - подытожил он.