Бурак Айкан: Турция выделит более половины бюджета министерства транспорта на железные дороги

Турция планирует выделить более половины бюджета Министерства транспорта и инфраструктуры на железнодорожный сектор для сокращения выбросов парниковых газов.

Турция планирует выделить более половины бюджета Министерства транспорта и инфраструктуры на железнодорожный сектор для сокращения выбросов парниковых газов.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор департамента по делам Европейского союза и международным отношениям Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Бурак Айкан на мероприятии, посвященном устойчивым транспортным коридорам, в рамках COP29.

Он отметил, что целью является доведение удельного веса железнодорожных перевозок примерно до 22% к 2053 году. "Наше обязательство по электрификации железнодорожных линий позволит использовать чистые источники энергии и ускорит достижение наших целей для устойчивого будущего", - сказал он.