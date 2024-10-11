Брюс Дуглас: Необходимо срочно воплотить глобальные амбиции в национальные планы

Мировому сообществу необходимо срочно воплотить глобальные амбиции в национальные планы и местные проекты.

Мировому сообществу необходимо срочно воплотить глобальные амбиции в национальные планы и местные проекты.

Как передает Report, об этом сказал гендиректор Глобального альянса за возобновляемую энергетику (GRA) Брюс Дуглас на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

По его словам, ежегодные установки возобновляемых источников энергии должны более чем удвоиться, чтобы достичь уровня более 1 000 гигаватт в год.

"Сегодня наблюдается значительное неравенство в разных географических регионах в вопросах ВИЭ. На развивающихся рынках и в странах с развивающейся экономикой в прошлом году было установлено менее 20% возобновляемых источников энергии, в основном из-за высокой стоимости", - сказал он.

Он отметил, что несмотря на рекордный прирост энергетических мощностей ВИЭ, мировое сообщество все еще отстает от курса на утроение мощностей к 2030 году.

"В период до 2030 года инвестиции должны увеличиваться более чем в два раза в год. Но нам нужно не только количество, но и качество финансирования", - подытожил Дуглас.