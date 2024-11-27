Борис Титов: Климатическая повестка требует решимости и консенсуса

На климатической конференции COP29 в Баку удалось достичь прогресса по двум ключевым вопросам, однако для реализации этих достижений потребуется решимость и согласие всех участвующих сторон.

На климатической конференции COP29 в Баку удалось достичь прогресса по двум ключевым вопросам, однако для реализации этих достижений потребуется решимость и согласие всех участвующих сторон.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов заявил журналистам по итогам COP29 в Баку.

"Два основных результата прошедшей конференции отвечают на вопросы "сколько" и "как". Во-первых, согласно новой коллективной количественной финансовой цели (NCQG) на климатические программы до 2035 года развитые страны должны выделять для развивающихся по 300 млрд долларов в год, а не по 100, как раньше. Во-вторых, наконец-то заложены методические основы формирования международных углеродных рынков под эгидой ООН", - сказал он.

Титов подчеркнул, что, несмотря на относительный компромисс, главные противоречия не решены: "Ведь в эту цифру [300 млрд долларов] входит все финансирование, включая частные коммерческие проекты и кредиты по рыночной ставке. Вопрос, можно ли этим добиться справедливого перехода, то есть четко зафиксировать историческую ответственность Запада за эмиссию парниковых газов в прошлом? Впрочем, я думаю, что прямые требования к развитым странам ежегодно выдавать развивающимся триллион долларов климатических грантов вряд ли приведут к успеху".

По словам Титова, гораздо успешнее будет механизм тех самых углеродных рынков: "Инвесторам будет проще понимать, как средства, вложенные в климатические проекты, смогут вернуться после продажи углеродных единиц. Цели глобальной климатической повестки могут достигаться и иными путями. Например, разве не способствует выполнению Парижского соглашения строительство атомных электростанций, которое Россия ведет за рубежом на российские же льготные кредиты? Напомню, что атомная энергия уже официально признана "чистой". Если бы в эту категорию попал и природный газ, мы продвинулись бы в климатической повестке еще сильнее", - подчеркнул он.

В то же время, если страны ШОС, БРИКС будут активно продвигать свое видение справедливого перехода, есть шанс получить реальный эффект от климатической политики, подытожил Борис Титов.