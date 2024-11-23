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Бернард Мвинци: Страны Запада недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга

Бернард Мвинци: Страны Запада недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга Западные страны недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга.
COP29
23 ноября 2024 г. 15:30
Бернард Мвинци: Страны Запада недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга

Западные страны недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах конференции COP29 журналистам заявил руководитель отдела коммуникаций Африканской группы переговорщиков Бернанд Мвинци (Bernard Mwinzi).

По его словам, отношение западных стран к финансированию климатических мер в Глобальном Юге выглядит как благотворительность, тогда как на самом деле речь идет о необходимости.

“Самое прискорбное, что они не воспринимают это как приоритет для всего мира, включая себя. Без финансирования адаптации развивающиеся страны окажутся на грани катастрофы, что неизбежно затронет и весь остальной мир", — добавил он.

Мвинци отметил, что текущий климатический кризис требует безотлагательных действий, поскольку его последствия уже ощущаются в странах Глобального Юга.

“Кризис уже здесь. Он взаимосвязан и последствия изменений климата будут ощущаться во всем мире. Западные страны должны это понять и действовать сообща. Без значительного финансирования справиться с этими вызовами невозможно", - заявил представитель Африканской группы.

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Версия на английском языке Bernard Mwinzi: Western countries underestimate importance of climate finance for Global South
Версия на азербайджанском языке Bernard Mvinzi: Qərb ölkələri Qlobal Cənub üçün iqlim maliyyələşdirməsinin əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirmir

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