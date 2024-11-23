Бернард Мвинци: Страны Запада недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга

Западные страны недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга.

Западные страны недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах конференции COP29 журналистам заявил руководитель отдела коммуникаций Африканской группы переговорщиков Бернанд Мвинци (Bernard Mwinzi).

По его словам, отношение западных стран к финансированию климатических мер в Глобальном Юге выглядит как благотворительность, тогда как на самом деле речь идет о необходимости.

“Самое прискорбное, что они не воспринимают это как приоритет для всего мира, включая себя. Без финансирования адаптации развивающиеся страны окажутся на грани катастрофы, что неизбежно затронет и весь остальной мир", — добавил он.

Мвинци отметил, что текущий климатический кризис требует безотлагательных действий, поскольку его последствия уже ощущаются в странах Глобального Юга.

“Кризис уже здесь. Он взаимосвязан и последствия изменений климата будут ощущаться во всем мире. Западные страны должны это понять и действовать сообща. Без значительного финансирования справиться с этими вызовами невозможно", - заявил представитель Африканской группы.