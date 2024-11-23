Бернард Мвинци: Страны Запада недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга

Западные страны недооценивают значение климатического финансирования для Глобального Юга.
Как сообщает Report, об этом в кулуарах конференции COP29 журналистам заявил руководитель отдела коммуникаций Африканской группы переговорщиков Бернанд Мвинци (Bernard Mwinzi).
По его словам, отношение западных стран к финансированию климатических мер в Глобальном Юге выглядит как благотворительность, тогда как на самом деле речь идет о необходимости.
“Самое прискорбное, что они не воспринимают это как приоритет для всего мира, включая себя. Без финансирования адаптации развивающиеся страны окажутся на грани катастрофы, что неизбежно затронет и весь остальной мир", — добавил он.
Мвинци отметил, что текущий климатический кризис требует безотлагательных действий, поскольку его последствия уже ощущаются в странах Глобального Юга.
“Кризис уже здесь. Он взаимосвязан и последствия изменений климата будут ощущаться во всем мире. Западные страны должны это понять и действовать сообща. Без значительного финансирования справиться с этими вызовами невозможно", - заявил представитель Африканской группы.