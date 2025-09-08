Бабаев: Результаты COP29 могут поспособствовать привлечению инвестиций для возобновляемой энергетики в Африке

Президент COP29 Мухтар Бабаев подчеркнул, что результаты климатической конференции могут сыграть ключевую роль в привлечении инвестиций для раскрытия обширного потенциала возобновляемой энергетики в Африке.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте COP29 в соцсети Х.

"Президент COP29 выступил на Диалоге высокого уровня по энергопереходу COP30–IEA, отметив трудности, с которыми сталкиваются многие страны при реализации потенциала возобновляемой энергетики, поскольку финансирование остается слишком дорогим или недоступным. Он подчеркнул важную роль, которую результаты климатической конференции в Баку могут сыграть в привлечении инвестиций для раскрытия обширного потенциала возобновляемой энергии в Африке", - говорится в сообщении.