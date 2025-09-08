ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    COP29
    • 08 сентября, 2025
    • 20:11
    Бабаев: Результаты COP29 могут поспособствовать привлечению инвестиций для возобновляемой энергетики в Африке

    Президент COP29 Мухтар Бабаев подчеркнул, что результаты климатической конференции могут сыграть ключевую роль в привлечении инвестиций для раскрытия обширного потенциала возобновляемой энергетики в Африке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте COP29 в соцсети Х.

    "Президент COP29 выступил на Диалоге высокого уровня по энергопереходу COP30–IEA, отметив трудности, с которыми сталкиваются многие страны при реализации потенциала возобновляемой энергетики, поскольку финансирование остается слишком дорогим или недоступным. Он подчеркнул важную роль, которую результаты климатической конференции в Баку могут сыграть в привлечении инвестиций для раскрытия обширного потенциала возобновляемой энергии в Африке", - говорится в сообщении.

    Muxtar Babayev: COP29-un nəticələri Afrikada bərpa olunan enerjiyə investisiya cəlb etməyə kömək edə bilər
    Mukhtar Babayev: COP29 outcomes may help attract investment in renewable energy in Africa

