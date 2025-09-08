Muxtar Babayev: COP29-un nəticələri Afrikada bərpa olunan enerjiyə investisiya cəlb etməyə kömək edə bilər
- 08 sentyabr, 2025
- 20:28
COP29-un prezidenti Muxtar Babayev iqlim konfransının nəticələrinin Afrikada bərpa olunan enerjinin geniş potensialının açılması üçün investisiyaların cəlb edilməsində əsas rol oynaya biləcəyini vurğulayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında dərc olunan məlumatda deyilir.
"COP29 prezidenti COP30-IEA Enerji Keçidi üzrə Yüksək Səviyyəli Dialoqda çıxış edərək, bir çox ölkələrin bərpa olunan enerji potensialının reallaşdırılmasında üzləşdiyi çətinlikləri qeyd edib, çünki maliyyələşmə çox bahalı və ya əlçatmaz olaraq qalır. O, Bakıda keçirilmiş iqlim konfransının nəticələrinin Afrikanın geniş enerji potensialının açılması üçün investisiyaların cəlb edilməsində oynaya biləcəyi mühüm rolu vurğulayıb", - məlumatda deyilir.