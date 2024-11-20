АЖД и МСЖД подписали документ по климатическому обязательству железных дорог

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Международный союз железных дорог (МСЖД) подписали документ по климатическому обязательству железных дорог.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Международный союз железных дорог (МСЖД) подписали документ по климатическому обязательству железных дорог.

Как сообщает Report, подписание состоялось на мероприятии на тему "На пути к устойчивому будущему с транспортными коридорами: железные дороги в климатической политике", организованном совместно АЖД и МСЖД в рамках COP29.

Основными темами обсуждения на мероприятии стали активная деятельность Азербайджана по увеличению грузоперевозок по коридорам Восток-Запад и Север-Юг, возрастающая роль АЖД в выполнении обязательств, вытекающих из определяемых на национальном уровне вкладов и Парижского соглашения и другие вопросы.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов сообщил, что 63% железнодорожной сети Азербайджана электрифицировано: "С 2023 года АЖД удалось сократить потребление энергии на 5%, потребление природного газа - на 16%, расход воды - на 23% и выбросы углерода на 9%. В прошлом году 100% пассажирских и 80% грузовых перевозок осуществлялись за счет электроэнергии".

Он отметил, что в стратегии АЖД до 2030 года акцент сделан на устойчивое развитие с привлечением "зеленого финансирования".