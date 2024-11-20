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АЖД и МСЖД подписали документ по климатическому обязательству железных дорог

АЖД и МСЖД подписали документ по климатическому обязательству железных дорог ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Международный союз железных дорог (МСЖД) подписали документ по климатическому обязательству железных дорог.
COP29
20 ноября 2024 г. 20:09
АЖД и МСЖД подписали документ по климатическому обязательству железных дорог

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Международный союз железных дорог (МСЖД) подписали документ по климатическому обязательству железных дорог.

Как сообщает Report, подписание состоялось на мероприятии на тему "На пути к устойчивому будущему с транспортными коридорами: железные дороги в климатической политике", организованном совместно АЖД и МСЖД в рамках COP29.

Основными темами обсуждения на мероприятии стали активная деятельность Азербайджана по увеличению грузоперевозок по коридорам Восток-Запад и Север-Юг, возрастающая роль АЖД в выполнении обязательств, вытекающих из определяемых на национальном уровне вкладов и Парижского соглашения и другие вопросы.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов сообщил, что 63% железнодорожной сети Азербайджана электрифицировано: "С 2023 года АЖД удалось сократить потребление энергии на 5%, потребление природного газа - на 16%, расход воды - на 23% и выбросы углерода на 9%. В прошлом году 100% пассажирских и 80% грузовых перевозок осуществлялись за счет электроэнергии".

Он отметил, что в стратегии АЖД до 2030 года акцент сделан на устойчивое развитие с привлечением "зеленого финансирования".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Railways and International Union of Railways ink document on railways' climate commitment
Версия на азербайджанском языке ФотоADY ilə UIC arasında “Dəmir yollarının iqlim öhdəliyi” sənədi imzalanıb

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